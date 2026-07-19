Макрон поблагодарил Дешама за работу в сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил главного тренера Дидье Дешам за работу в национальной сборной. Дешам возглавил сборную Франции в 2012‑м году, в 2018‑м выиграл с ней чемпионат мира. На ЧМ‑2026 французы заняли четвертое место.

— Сегодня переворачивается страница в истории французского футбола. Спасибо, Дидье Дешам, за легендарные победы, сильные эмоции, за то, что на протяжении многих лет возглавлял нашу команду и заставлял трепетать всю Францию. Четырнадцать лет — эпоха Дешама, — написал Макрон в социальных сетях.

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