Мбаппе превзошел Марадону по одному показателю

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе превзошел аргентинца Диего Марадону по количеству матчей на чемпионатах мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Французский нападающий вышел в стартовом составе команды на матч за третье место со сборной Англии. Эта игра стала для него 22-й на чемпионатах мира.

Таким образом, он побил достижение аргентинского футболиста Диего Марадоны, на счету которого 21 матч. По этому показателю Мбаппе вышел на восьмое место в истории. Теперь его опережают только аргентинец Лионель Месси (33), португалец Криштиану Роналду (27), немцы Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), итальянец Паоло Мальдини, хорват Лука Модрич и немец Мануэль Нойер (по 23).

Ранее Мбаппе стал худшим футболистом чемпионата мира по количеству оборонительных действий. За семь матчей турнира футболист лишь один раз помог команде в обороне. Рейтинг составлен среди игроков, которые провели на чемпионате мира-2026 минимум 90 минут.