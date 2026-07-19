Сборная Франции установила личный антирекорд на чемпионатах мира

Впервые за всю историю чемпионатов мира сборная Франции проигрывает с разницей в три мяча ещё до 37-й минуты матча. Ранее с ней такого никогда не происходило, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

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После первого тайма сборная Англии громит национальную команду Франции со счётом 4:0.

Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.