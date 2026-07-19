Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

В эти минуты проходит матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США).

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В качестве главного арбитра встречи выступает венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. На момент написания новости счёт — 4:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный на данный момент гол за сборную Франции забил Килиан Мбаппе. Также образом, француз забил девятый гол на ЧМ-2026 и обошёл аргентинского форварда Лионеля Месси, на счету которого восемь голов.

Напомним, сборная Аргентины в финале ЧМ-2026 встретится с национальной командой Испании. Матч состоится 19 июля.