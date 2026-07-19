Олисе повторил рекорд легендарного Пеле по числу ассистов на одном ЧМ

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе повторил достижение легендарного бразильского форварда Пеле в истории чемпионатов мира.

24-летний игрок отметился ассистом в игре за третье место на ЧМ-2026 с командой Англии, которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт 4:2 в пользу команды «трёх львов». На счету вингера теперь шесть результативных передач на текущем мировом первенстве.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Олисе повторил лучший результат Пеле (6 в 1970 году) в рамках одного чемпионата по этому показателю с 1966 года, когда начали собирать статистику голевых передач.