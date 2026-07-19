Мбаппе оформил дубль в ворота Англии и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил два мяча и отдал голевую передачу в матче за третье место на чемпионате мира по футболу - 2026 против команды Англии. "Газета.Ru" провела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи. Теперь на счету Мбаппе стало 22 гола на чемпионатах мира. Он обошел Лионеля Месси (21) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Кроме того, французский нападающий возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2026. В активе 27-летнего футболиста теперь 10 голов и четыре результативных передачи на текущем чемпионате мира. На счету Лионеля Месси - восемь забитых мячей и четыре голевых передачи на ЧМ-2026. Однако он может увеличить свою статистику в финальном матче против сборной Испании. Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.