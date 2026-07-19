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«Зенит» получил второй Суперкубок России на вечное хранение после 10-й победы. Первый был после 5-го титула

Sports.ru

«Зенит» получил Olimpbet Суперкубок России на вечное хранение.

«Зенит» получил второй Суперкубок России на вечное хранение
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Сине-бело-голубые победили «Спартак» в серии пенальти в субботнем матче (1:1, 4:2). Для клуба из Санкт-Петербурга это 10-я победа в Суперкубке в истории.

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В музее «Зенита» уже хранится трофей, который команда завоевала в 2020 году. На тот момент он стал пятым в истории команды.

Также один Суперкубок на вечное хранение забрал ЦСКА в 2013 году. Всего у армейцев 8 титулов.

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