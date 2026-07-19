«Зенит» получил второй Суперкубок России на вечное хранение

«Зенит» получил Olimpbet Суперкубок России на вечное хранение.

© Sports.ru

Сине-бело-голубые победили «Спартак» в серии пенальти в субботнем матче (1:1, 4:2). Для клуба из Санкт-Петербурга это 10-я победа в Суперкубке в истории.

В музее «Зенита» уже хранится трофей, который команда завоевала в 2020 году. На тот момент он стал пятым в истории команды.

Также один Суперкубок на вечное хранение забрал ЦСКА в 2013 году. Всего у армейцев 8 титулов.