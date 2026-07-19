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«Это был лучший матч чемпионата». Гришин — об игре за третье место на ЧМ-2026

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Англии и Франции лучшим на турнире. Встреча, состоявшаяся в Майами, завершилась победой английской команды со счётом 6:4.

«Это был лучший матч чемпионата». Гришин — об игре за третье место на ЧМ-2026
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«Это был лучший матч чемпионата. Играли две команды, у которых не было никаких принципов в обороне. Это было похоже на дворовый футбол. Я получил огромное удовольствие от просмотра», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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Финальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

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