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«Милан» рассматривает возможность трансфера Филипа Фодена — Tuttosport

Чемпионат.com

Итальянский «Милан» включил полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена в список своих трансферных целей, сообщает Tuttosport. Руководство итальянского клуба внимательно следит за развитием ситуации вокруг 26-летнего игрока «горожан».

«Милан» рассматривает возможность трансфера Филипа Фодена
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Потенциальный переход хавбека напрямую связан с будущим нападающего «россонери» Рафаэла Леау. Миланский клуб сможет позволить себе трансфер Фодена только в случае продажи португальского форварда, которая обеспечит необходимый объем финансовых средств. На данный момент «Милан» изучает возможные варианты осуществления сделки на случай ухода Леау до закрытия летнего трансферного окна.

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