«Это не натренируешь». Чанов объяснил неуверенную игру Максименко при пенальти
Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко в серии послематчевых пенальти с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России.
«Кто-то тащит пенальти, кто-то — наоборот. Считаю, что это не проблема. Просто так случается. Максименко не совсем читает стиль бьющих. Это не натренируешь: либо эта жилочка есть, либо её нет. Тем не менее один мяч он вытащил. Здесь уже полевые игроки не помогли. Я бы не сказал, что это какая-то проблема. Максименко должен сам разобраться в себе. Вполне возможно, что стоило бы выпустить на серию пенальти Помазуна. Но вы же понимаете, что «Зенит» сравнял счёт на последних секундах», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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