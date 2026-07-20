Кахигао оценил инцидент между Барриосом и Умяровым

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался об эпизоде с участием Вильмара Барриоса и Наиля Умярова в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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Потасовка футболистов произошла после гола форварда петербуржцев Александра Соболева на восьмой компенсированной минуте. Он эмоционально отпраздновал забитый мяч перед, размахивая руками в сторону сектора болельщиков «Спартака».

В ответ капитан красно-белых Роман Зобнин подошел к Соболеву и схватил его за футболку, после чего на поле началась массовая стычка. В ходе конфликта Барриос схватил Умярова за горло.

– Барриос и Умяров. Что скажете об этом эпизоде?

– Барриос – хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом.

У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение.

В конце концов, это капитан их команды. Который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду.

Посмотрим, какое решение будет принято. Все данные есть, – сказал Франсис Кахигао.