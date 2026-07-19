Миллер обратился к болельщикам «Зенита» после победы в Суперкубке России
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил болельщиков «Зенита» с выигрышем OLIMPBET Суперкубка России. Сине-бело-голубые победили московский «Спартак». Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, однако санкт-петербургская команда оказалась сильнее в серии пенальти – 4:2.
«Поздравляю всех болельщиков петербуржского «Зенита» со знаковой победой — выигрышем Суперкубка России. В первом же официальном матче нашего второго столетия, завоевание очередного трофея, который теперь в клубе будет храниться вечно. Так держать! «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
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