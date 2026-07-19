За годы работы Дешама в сборной во Франции сменились два президента и 10 премьер-министров
Дидье Дешам после поражения сборной Франции в матче за третье место с Англией (4:6) на чемпионате мира завершил свою работу в команде, которая продолжалась с 2012 года. Портал Opta в Х привёл занимательную статистику по перестановкам чиновников в стране за годы работы Дешама в сборной.
С 2012 года в стране сменились два президента, 10 премьер-министров и восемь министров спорта.
Под руководством Дидье Дешама национальная команда Франции стала чемпионом мира в 2018 году на первенстве планеты в России. Франция также выходила в финал домашнего Евро в 2016-м и играла в финале чемпионата мира — 2022.
Кейн о ЧМ-2026: «Одна из лучших сборных Англии, в которых я играл. Это 1-й крупный турнир Тухеля, он многое узнал о команде»
Джуд Беллингем: «Третье место – не то, на что мы рассчитывали, но это все равно лучший результат с 1966 года. Команда заслужила закончить турнир на хорошей ноте»
Дешам о 4:6 с Англией: «Мне следовало принять иные решения в начале матча. Не буду никого критиковать, но некоторые могли сыграть лучше. Франция не имела права завершать так 1-й тайм»