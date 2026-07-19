За годы работы Дешама в сборной во Франции сменились два президента и 10 премьер-министров

Дидье Дешам после поражения сборной Франции в матче за третье место с Англией (4:6) на чемпионате мира завершил свою работу в команде, которая продолжалась с 2012 года. Портал Opta в Х привёл занимательную статистику по перестановкам чиновников в стране за годы работы Дешама в сборной.

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С 2012 года в стране сменились два президента, 10 премьер-министров и восемь министров спорта.

Под руководством Дидье Дешама национальная команда Франции стала чемпионом мира в 2018 году на первенстве планеты в России. Франция также выходила в финал домашнего Евро в 2016-м и играла в финале чемпионата мира — 2022.