Тренер "Зенита" подвел итоги матча за Суперкубок России

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра подвел итоги матча за Суперкубок России со "Спартаком".

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"Здесь не только удача, эмоционально мы были лучше готовы, чем "Спартак". Они имели преимущество практически весь матч и потеряли его в добавленное время. Здесь можно сказать о психологии, — для нас это было полезно, а для "Спартака" — не очень", - сказал Оливейра.

Игра за Суперкубок России - 2026 прошла в субботу, 18 июля, на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде и завершилась волевой победой "Зенита" над московским "Спартаком" - 1:1 (4:2 пен.). Петербургская команда уступала по ходу матча и перевела игру в серию пенальти благодаря голу на 90+8 минуте. В составе сине-бело-голубых отличился нападающий Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар.