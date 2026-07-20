Тренер "Зенита" подвел итоги матча за Суперкубок России

"Эмоционально мы были лучше готовы, чем "Спартак". Тренер "Зенита" - о победе в Суперкубке
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра подвел итоги матча за Суперкубок России со "Спартаком".
"Здесь не только удача, эмоционально мы были лучше готовы, чем "Спартак". Они имели преимущество практически весь матч и потеряли его в добавленное время. Здесь можно сказать о психологии, — для нас это было полезно, а для "Спартака" — не очень", - сказал Оливейра.
Игра за Суперкубок России - 2026 прошла в субботу, 18 июля, на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде и завершилась волевой победой "Зенита" над московским "Спартаком" - 1:1 (4:2 пен.). Петербургская команда уступала по ходу матча и перевела игру в серию пенальти благодаря голу на 90+8 минуте. В составе сине-бело-голубых отличился нападающий Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
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