«Нижний Новгород» обыграл «КАМАЗ» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «КАМАЗ» и «Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра выступил Александр Маюн. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Первый гол в матче забил Вячеслав Грулёв. Нападающий «Нижнего Новгорода» отличился на 29-й минуте. В конце первого тайма на 45+2-й минуте защитник гостей Виктор Александров увеличил преимущество своей команды. В конце встречи на 89-й минуте футболист Максим Богданец отыграл один мяч для «КАМАЗа».

На данный момент «Нижний Новгород» набрал шесть очков и занимает первое место в таблице Первой лиги. «КАМАЗ» без очков располагается на 17-й строчке.