«Текстильщик» и «Уфа» поделили очки в матче Первой лиги
Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Текстильщик» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Текстильщик» в Иваново. В качестве главного арбитра выступил Артур Сагдиев. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.
Первый гол в матче забил колумбийский нападающий гостей Дилан Ортис на 14-й минуте. На 19-й минуте полузащитник «Текстильщика» Никита Першин сравнял счёт. На 31-й минуте Першин оформил дубль, реализовав пенальти. Во втором тайме на 47-й минуте защитник хозяев поля Дмитрий Иванников забил гол в ворота своей команды.
«Уфа» набрала четыре очка и занимает третье место в таблице Первой лиги. «Текстильщик» с одним очком располагается на 12-й строчке.
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