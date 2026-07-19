Сын Марадоны: сравнивать Месси и моего отца могут только полные идиоты

Диего-младший, сын аргентинского футболиста Диего Марадоны, жёстко высказался о сравнениях Лионеля Месси со своим отцом.

По его мнению, подобные дискуссии лишены смысла из-за кардинально разных эпох.

«Проводить сравнение Месси и моего отца могут только полные идиоты, и я говорю это со всем уважением. Во-первых, сам Месси говорил, что это невозможно, потому что Диего — номер один. Во-вторых, футбол изменился. Как можно сравнивать игрока, который выступал в эпоху, когда считалось всё — пинки, удары и побои на поле, — с тем, кто играет в эпоху, где первый контакт считается пенальти? В-третьих, нельзя сравнивать инопланетян с людьми», — цитирует Диего-младшего Mundo Deportivo.

Он добавил, что даже если Месси выиграет десять чемпионатов мира, в этом сравнении ничего не изменится: «Остаётся только аплодировать этим двум феноменам».

Сборная Аргентины сегодня, 19 июля, сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.