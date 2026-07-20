Футболист сборной Испании Ламин Ямаль вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Ямаль выиграл чемпионат мира-2026 в возрасте 19 лет и 6 дней. Более молодыми чемпионами мира становились Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней), а также итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 174 дня).

В 2024 году Ямаль в составе испанской команды стал чемпионом Европы. Также он завоевал серебряные медали Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2025 году.

Сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу. Основное время матча прошло без голов. Единственный мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.