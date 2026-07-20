Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде.
Мбаппе забил на прошедшем турнире десять мячей: по дублю он оформил в матчах с Сенегалом, Ираком, Швецией и Англией, по голу в свой актив он записал в играх с Парагваем и Марокко.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
"Серебряную бутсу" получил аргентинец Лионель Месси (8 голов), "бронзовую бутсу" поделили англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанн (по 7).
Килиан также стал первым игроком в истории, который становился лучшим снайпером на двух первенствах планеты подряд (2022, 2026).
Кроме того, Мбаппе вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 22 голами.
Российская Газета: главные новости