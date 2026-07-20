Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде.

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Мбаппе забил на прошедшем турнире десять мячей: по дублю он оформил в матчах с Сенегалом, Ираком, Швецией и Англией, по голу в свой актив он записал в играх с Парагваем и Марокко.

"Серебряную бутсу" получил аргентинец Лионель Месси (8 голов), "бронзовую бутсу" поделили англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанн (по 7).

Килиан также стал первым игроком в истории, который становился лучшим снайпером на двух первенствах планеты подряд (2022, 2026).

Кроме того, Мбаппе вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 22 голами.