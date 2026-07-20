Форвард Дмитрий Воробьев обозначил цель, ради которой вернулся в "Краснодар".

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Форвард заявил, что считает идеальным сценарием завоевание первого чемпионского титула именно в составе команды, в которой начинал свой путь.

"Мне уже 28 лет, а чемпионом я не был. Поэтому будет идеально после возвращения в родной клуб стать чемпионом", — сказал Воробьев.

Футболист отметил, что рад вновь оказаться в Краснодаре и признался, что сразу почувствовал себя как дома. По его словам, возвращение в родной клуб вызывает особые эмоции и придает дополнительную мотивацию перед новым этапом карьеры.

Воробьев перешел в "Краснодар" из "Локомотива". Уже после возвращения он принял участие в контрольном матче против "Балтики", который завершился со счетом 1:1.