Тедеев раскритиковал решение судьи в матче "Зенит" — "Спартак"

Российский специалист Заур Тедеев считает, что арбитры должны были провести жеребьевку перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком".

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Российский тренер Заур Тедеев высказался о решении судейской бригады не проводить жеребьевку перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком".

"Надо разобраться и посмотреть со стороны, насколько агрессивны были болельщики "Спартака", чтобы принимать такое решение. Понятно, что безопасность превыше всего. Однако в этой ситуации можно было поступить правильнее и бросить жребий.Я не думаю, что спартаковские болельщики настолько дурны, чтобы в определенный момент мешать своим футболистам. Я не видел ничего сверхплохого в действиях болельщиков. Подобное происходит в большинстве крупных матчей. Не было чего-то вопиющего, из-за чего судья принял такое решение. Я против такого решения. Это некрасиво", — сказал Тедеев.

Напомним, встреча за Суперкубок России завершилась победой "Зенита". Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2. Главный арбитр Евгений Буланов отказался от традиционной жеребьевки перед серией, объяснив это соображениями безопасности.