Защитник Парада высказался о неудаче «Спартака» в Суперкубке

Парада о неудаче «Спартака» в Суперкубке: «Мы играли лучше «Зенита», вели в счете на протяжении часа. Поражение – просто невезение, нужно двигаться дальше»
Защитник «Спартака» Виктор Парада высказался о поражении от «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России (1:1, 2:4 по пенальти).
– «Спартак» проиграл сам себе?
– Да. Мы играли лучше «Зенита», вели в счете на протяжении часа, но в концовке пропустили с пенальти. Это невезение, но нам нужно двигаться дальше.
– Ощущалась ли домашняя атмосфера, несмотря на то, что матч был не в Москве?
– Да, мы это почувствовали. Я знал, что по всей стране много болельщиков «Спартака». Хоть это и был выездной матч, все равно у «Спартака» много болельщиков, что радует.
– Пенальти в конце игры сильно повлиял на настрой команды?
– Нет, потому что впереди была серия 11‑метровых ударов, поэтому должны были сосредоточиться на их исполнении. Да, мы в итоге проиграли, но не потому, что настроение было плохим из‑за пенальти в концовке или что‑то в этом роде. Это поражение – просто невезение, – сказал Парада.
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