Футболист «Зенита» высказался о Суперкубке России

Футболист «Зенита» Дивеев — о Суперкубке России: «Пожалуй, самая эмоциональная игра в карьере»
Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с «Матч ТВ» назвал матч за OLIMPBET Суперкубок России по футболу со «Спартаком» самой эмоциональной игрой в карьере.
Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались «сине‑бело‑голубые» — 4:2.
— Очень тяжелая была игра в эмоциональном плане. Но в этот вечер показали, что мы команда, которая бьется до конца.
— Вы очень эмоционально отпраздновали пенальти, забитый в послематчевой серии.
— Возможно, это была самая эмоциональная игра в карьере. Поэтому так и отпраздновал. Но к самой серии пенальти спокойно относился. Знал, что мы свое забьем, а там главное, чтобы Денис Адамов потащил. В итоге он сделал свое дело.
— Как вам атмосфера на игре?
— Отличная! Спасибо болельщикам, которые приехали в Нижний Новгород, подержали нас, были рядом с нами. Мы очень хорошо их слышали. Эта победа — для них! — сказал Дивеев «Матч ТВ».
«Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля, «сине‑бело‑голубые» в первом туре сыграют 25 июля с «Акроном».
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