Овечкин назвал любимого футболиста

Александр Овечкин назвал своего самого любимого футболиста
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кто является его самым любимым футболистом в жизни. Так, 40-летний хоккеист выбрал экс-голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.
— Ваш самый любимый футболист в жизни?
— В жизни?
— Да.
— Лев Яшин.
— А вы прямо смотрели его какие-то хайлайты?
— Хайлайты, угу.
— А что вам нравится в его судьбе? Преданность?
— Преданность клубу, да.
— А из тех, кого вы прям видели как игроков?
— Ну, Месси, конечно, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Отметим, этим летом Овечкин подписал однолетний контракт с «Вашингтоном».
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