Президент РПЛ назвал фаворитов сезона

Президент Российской премьер‑лиги Александр Алаев заявил «Матч ТВ», что «Зенит» и «Краснодар» не стали слабее по сравнению с прошлым сезоном, и выразил надежду, что другие команды, в том числе «Спартак», смогут навязать им борьбу за чемпионство.

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В субботу «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Основное время матча в Нижнем Новгороде закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказалась команда из Санкт‑Петербурга — 4:2.

— Как думаете, кто разыграет золото РПЛ в этом сезоне?

— Мне бы не хотелось называть фаворитов. Объективно, в последние годы «Зенит» и «Краснодар» боролись за чемпионство. Думаю, ни те ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» — одна из тех команд, которая может это сделать, — сказал Алаев «Матч ТВ».

«Зенит» стал чемпионом России в прошлом сезоне, «Краснодар» занял второе место. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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