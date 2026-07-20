Кахигао высказался об отмене жребия перед пенальти в Суперкубке

Кахигао об отмене жребия перед пенальти в Суперкубке: «Если РФС, судьи и ВАР не хотят нас уважать, это их выбор. Уходить с поля – не по-футбольному, «Спартак» должен биться до конца»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о ситуации с отменой жеребьевки перед серией пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Красно-белые проиграли «Зениту» (1:1, 2:4 пенальти).
Перед серией пенальти без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита».
– Есть мнение среди болельщиков, что «Спартаку» следовало пойти на конфронтацию и отказаться от продолжения матча перед серией пенальти. Так, мол, удалось бы привлечь к проблеме больше внимания.
– Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Неважно, что происходит. Мы – «Спартак», и мы должны биться до конца при любых обстоятельствах.
Если кто-то думает иначе, что ж… Если РФС, судьи и ребята на ВАР не хотят нас уважать, это тоже их выбор. Но мы должны своим примером показывать, что уважаем игру и болельщиков. Мы должны показывать свой класс.
Таково мое мнение. При этом мы не хотим замалчивать проблему, поэтому и обсуждаем ее сейчас, – заявил Кахигао.
У Мбаппе 23 удара в створ на ЧМ-2026. Больше лишь у Эйсебио в 1966-м – 29
23 фола было в среднем за игру на ЧМ-2026 – меньше, чем на остальных чемпионатах с момента сбора статистики
«Аргентины не существовало, Испания 4:0 должна была победить, она на 2-3 головы выше». Журналист и друг Роналду Агирре о финале ЧМ