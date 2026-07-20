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Sky Sport Italia: Гвардиола может возглавить сборную Италии — переговоры в процессе

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Технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо провели встречу с Хосепом Гвардиолой — стороны обсудили возможность назначения испанца на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Гвардиола может возглавить сборную Италии
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Пост главного тренера стал вакантным в апреле: его покинул Дженнаро Гаттузо после того, как Италия уступила сборной Боснии и Герцеговины в стыковом матче за право участия в ЧМ‑2026 — победитель определился в серии пенальти.

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Хосеп Гвардиола завершил работу в «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона. Он руководил клубом с 2016 года и добился с ним значительных успехов: шесть титулов чемпиона Англии, три победы в Кубке Англии и три — в Суперкубке, а также трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ранее Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».

Помимо Гвардиолы, в числе кандидатов на должность главного тренера сборной Италии — Роберто Манчини и Андреа Пирло.

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