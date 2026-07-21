Журналист объяснил, почему Соболев не станет своим в "Зените"

Дорский объяснил, почему Соболев не станет своим в "Зените"
Журналист считает, что провокации форварда Александра Соболева в адрес болельщиков "Спартака" лишь усиливают негатив к форварду и не помогают завоевать поддержку в Санкт-Петербурге.
Журналист Александр Дорский раскритиковал поведение нападающего "Зенита" Александра Соболева после матча за Суперкубок России со "Спартаком". По его мнению, эмоциональные жесты в адрес болельщиков соперника только усугубляют отношение к футболисту и не приближают его к признанию в новом клубе.
"Я вообще не понимаю, зачем это нужно делать, потому что так Соболев еще больше вызывает ненависть у болельщиков "Спартака". И такими действиями он никогда не вызовет любовь болельщиков "Зенита", не станет своим в Санкт-Петербурге", — заявил Дорский.
Журналист также отметил, что негативная реакция со стороны красно-белых была ожидаемой, однако напомнил, что после перехода Зелимхана Бакаева из "Спартака" в "Зенит" подобных оскорблений практически не было. По мнению Дорского, именно действия Соболева стали отправной точкой конфликта во время матча.
Напомним, встреча за Суперкубок России завершилась вничью 1:1, а в серии пенальти победу одержал "Зенит" — 4:2. Соболев сравнял счет на восьмой компенсированной минуте второго тайма, после чего эмоционально отпраздновал гол у трибуны болельщиков "Спартака".
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