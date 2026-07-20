«Манчестер Юнайтед» купил молодого полузащитника «Тоттенхэма»

«МЮ» купил вингера сборной Англии U18 Томпсона у «Тоттенхэма» за 4+4 млн фунтов. «Шпоры» получат 15% от перепродажи игрока
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Тайнена Томпсона.
18-летний вингер перешел из «Тоттенхэма». По информации The Athletic, сумма сделки составила 4 миллиона фунтов, еще 4 млн фунтов манкунианцы могут выплатить в качестве бонусов. Кроме того, «шпоры» получат 15% от суммы перепродажи игрока.
В составе «Тоттенхэма» U21 Томпсон провел 19 матчей и забил 5 голов. За команду U18 он сыграл 29 раз, отличившись 10 голами. За основную команду лондонцев он не играл.
Также на счету Тайнена 7 игр в составе сборной Англии U18.
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