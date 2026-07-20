В "Краснодаре" сообщили, кто будет капитаном команды

В "Краснодаре" сообщили, кто будет капитаном после ухода Сперцяна
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев объявил, кто в команде начнет новый сезон с капитанской повязкой.
"Давайте сейчас закончим комплектацию, начнем сезон — и я объявлю. Точно начинать будет Агкацев", - передает Metaratings слова Мусаева.
Напомним, ранее многолетним капитаном "Краснодара" был полузащитник Эдуард Сперцян. Нынешним летом хавбек перешел в саудовский клуб "Аль-Ахли".
Станислав Ацкацев - воспитанник Академии "быков". За основную команду 24-летний вратарь выступает с 2022 года.
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