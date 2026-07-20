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В "Краснодаре" сообщили, кто будет капитаном после ухода Сперцяна

Rusfootballиещё 1

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев объявил, кто в команде начнет новый сезон с капитанской повязкой.

В "Краснодаре" сообщили, кто будет капитаном команды
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"Давайте сейчас закончим комплектацию, начнем сезон — и я объявлю. Точно начинать будет Агкацев", - передает Metaratings слова Мусаева.
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Напомним, ранее многолетним капитаном "Краснодара" был полузащитник Эдуард Сперцян. Нынешним летом хавбек перешел в саудовский клуб "Аль-Ахли".

Станислав Ацкацев - воспитанник Академии "быков". За основную команду 24-летний вратарь выступает с 2022 года.

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