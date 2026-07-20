ПСЖ покупает игрока у «Астон Виллы»

«ПСЖ» покупает Диня у «Астон Виллы» чуть дешевле 10 млн евро. Парижане активировали отступные защитника
«ПСЖ» покупает Люку Диня у «Астон Виллы».
Парижский клуб активировал пункт об отступных, указанный в контракте 33-летнего защитника, и заплатит за него чуть меньше 10 миллионов евро, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Футболист подпишет трехлетнее соглашение с «ПСЖ».
В прошлом сезоне АПЛ Динь провел 31 матч и отдал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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