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Андрей Чайка стал генеральным директором футбольного клуба "Ростов"

ТАССиещё 2

Андрей Чайка назначен на должность генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Ростов» объявил о назначении нового гендиректора
© ТАСС
"17 июля совет директоров футбольного клуба "Ростов" назначил Андрея Чайку на должность руководителя клуба", - говорится в заявлении пресс-службы "Ростова".
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Чайке 49 лет. В период игровой карьеры он выступал за юношескую сборную России.

Отмечается, что в число приоритетных задач нового руководителя входит разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды.

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