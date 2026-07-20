«Ростов» объявил о назначении нового гендиректора

Андрей Чайка назначен на должность генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"17 июля совет директоров футбольного клуба "Ростов" назначил Андрея Чайку на должность руководителя клуба", - говорится в заявлении пресс-службы "Ростова".

Чайке 49 лет. В период игровой карьеры он выступал за юношескую сборную России.

Отмечается, что в число приоритетных задач нового руководителя входит разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды.