Гарсия покидает сборную Бельгии

Руди Гарсия покинет пост главного тренера сборной Бельгии.

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила, что не продлит контракт с 62-летним специалистом, действующий до 31 июля.

Гарсия возглавил команду 1 февраля 2025 года, сменив Доменико Тедеско. На чемпионате мира-2026 сборная Бельгии под его руководством дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).