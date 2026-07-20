Руди Гарсия покидает сборную Бельгии. При нем команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2026
Руди Гарсия покинет пост главного тренера сборной Бельгии.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила, что не продлит контракт с 62-летним специалистом, действующий до 31 июля.
Гарсия возглавил команду 1 февраля 2025 года, сменив Доменико Тедеско. На чемпионате мира-2026 сборная Бельгии под его руководством дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).
«После обсуждения с RBFA мы решили не продлевать тот замечательный путь, который мы проделали в последние 18 месяцев. Я оставляю Бельгию в Лиге А Лиги наций УЕФА и в восьмерке сильнейших команд мира. Я хотел бы поблагодарить выдающийся коллектив игроков, спортивного директора Венсана Маннарта и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего чемпионата мира. Я желаю Бельгии всяческих успехов в продолжении смены поколений, которую я с гордостью помогал инициировать», – сказал Гарсия.
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