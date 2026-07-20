Вратарь "Динамо" назвал лучшего российского нападающего

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук назвал лучшего российского нападающего.

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По словам Лещука, Тюкавин - лучший российский нападающий.

- Конечно, я рад, что в итоге Тюкавин остался в "Динамо". Это воспитанник клуба, сейчас лучший нападающий в России. Среди русских — 100%. Такой игрок точно нужен нашей команде, - приводит слова Лещука Metaratings.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно хотел приобрести форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. По информации СМИ, петербуржцы предлагали за трансфер около 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2030 года.