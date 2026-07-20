Назван основной кандидат на пост тренера сборной Бельгии

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии, сообщает De Telegraaf.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) считает ван Боммела идеальным кандидатом на пост наставника национальной команды.

Ранее RBFA на своём официальном сайте сообщила, что не будет продлевать контракт с главным тренером национальной команды Руди Гарсией, действие которого истекает 31 июля 2026 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бельгии дошла до 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).

49-летний ван Боммел известен по тренерской работе в ПСВ, «Вольфсбурге» и «Антверпене».