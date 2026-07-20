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Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Бельгии — De Telegraaf

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Бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии, сообщает De Telegraaf.

Назван основной кандидат на пост тренера сборной Бельгии
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Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) считает ван Боммела идеальным кандидатом на пост наставника национальной команды.

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Ранее RBFA на своём официальном сайте сообщила, что не будет продлевать контракт с главным тренером национальной команды Руди Гарсией, действие которого истекает 31 июля 2026 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бельгии дошла до 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).

49-летний ван Боммел известен по тренерской работе в ПСВ, «Вольфсбурге» и «Антверпене».

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