Новый полузащитник «Локомотива» дал совет Тюкавину

Новый полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Он посоветовал нападающему остаться в московском клубе.

— В академии «Динамо» ты успел пересечься с Тюкавиным. Пошёл бы на его месте в «Зенит»?

— Думаю, Костя там бы играл в основе, 100%. Но в «Динамо» его очень любят. Так что нет, — приводит слова Коваленко Sport24.

Ранее сообщалось о предполагаемом интересе сине-бело-голубых к Тюкавину. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 17 млн.