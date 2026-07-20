Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о желании поработать в Англии.

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С декабря 2024 года тренер возглавляет брянское «Динамо» из LEON Второй лиги.

«Предложения о работе в Англии были, но не такие серьезные. Но с учетом нынешней ситуации туда будет очень сложно попасть.

Все видят, как английское правительство ведет себя. А сами англичане в Манчестере или Ливерпуле никаких вопросов о политике не задают. Говорят только о футболе. Простые люди далеки от понимания того, что происходит.

Я бы с удовольствием поработал в Англии. Хотел бы не только там, но еще и в Италии было бы неплохо. Мне симпатизирует эта страна и ее футбол, который приближен к советскому», – сказал Канчельскис.

В Италии экс-футболист выступал за «Фиорентину» в сезоне-1997/98.