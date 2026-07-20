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«Локо» не стал рассматривать Агаларова и может не подписать нового форварда летом. Игрока «Махачкалы» просил купить Галактионов (Иван Карпов)

Sports.ru

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов просил спортивного директора Бориса Ротенберга-младшего купить форварда Гамида Агаларова, сообщает Иван Карпов.

«Локомотив» отказал Галактионову в трансфере Агаларова
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Однако, по данным инсайдера, железнодорожники не рассматривают игрока «Динамо» Махачкала в качестве усиления. Пожелание главного тренера не приняли во внимание, кандидатуру Агаларова не изучали.

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Кроме того, после ухода Дмитрия Воробьева в «Краснодар», московский клуб может не подписать никого на позицию форварда этим летом.

Велика вероятность, что на острие атаки станут использовать Вадима Ракова, Александра Руденко и молодых футболистов.

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