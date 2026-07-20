«Барселона» поднялась на 4-е место в топ-10 клубов по числу победителем ЧМ в истории

«Барселона» поднялась на четвёртое место в рейтинге клубов по числу чемпионов мира за всю историю после победы Испании над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале ЧМ-2026. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

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Чемпионами мира в 2026 году стали восемь игроков «Барселоны»: вратарь Жоан Гарсия, защитники Эрик Гарсия и Пау Кубарси, полузащитники Педри, Гави и Даниэль Ольмо, а также форварды Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Всего в статусе игроков каталонцев кубок мира над головой поднимали 20 человек.

Топ-10 клубов по числу победителей чемпионата мира за всю историю:

1. «Ювентус» — 28 игроков.

2. «Бавария» — 23.

3. «Интер» — 22.

4. «Барселона» — 20 (+8).

5. «Рома» — 18.

6. «Пеньяроль» — 15.

7. «Сантос» — 15.

8. «Реал» Мадрид — 13.

9. «Насьональ» — 12.

10. «Сан-Паулу» — 12.