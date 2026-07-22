В РФС прояснили информацию о возможном запрете на трансферы для клубов РПЛ

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков в разговоре с «Матч ТВ» опроверг возможный запрет на трансферы для российских клубов.

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Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА может наложить трансферный бан на все клубы РПЛ и Первой лиги из‑за невозможности проведения солидарных выплат в ФИФА.

— В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов поясняем, как в действительности работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет. Первое: клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам необходимо открывать собственные счета во французском Клиринговом Центре или банках ЕС, и именно из‑за невозможности это сделать возникают проблемы. Это не так. Согласно регламенту Клирингового Центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России имеются случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием Клирингового Центра ФИФА. Второе: никакого «массового бана» не существует. Трансферные запреты (баны) в системе ФИФА — это всегда точечная мера. Процедура комплаенса является индивидуальной и проходится отдельно каждым клубом, и по каждому клубу. Клиринговый Центр ФИФА принимает отдельное решение. Регламент не предусматривает «коллективной ответственности» — проблемы одного клуба никак не распространяются на другие клубы. Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет, — сказал Дьяков «Матч ТВ».

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