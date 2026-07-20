ЦСКА активировал отступные по переходу вратаря «Балтики» Бориско
Московский ЦСКА направил официальное предложение в «Балтику» по активации отступных за вратаря Максима Бориско за 180 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Вратарь перейдёт в новую команду после 1-го тура, в котором ЦСКА и «Балтика» сыграют между собой. Встреча состоится в пятницу, 24 июля. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
В сезоне-2025/2026 Максим Бориско принял участие в 23 матчах в составе калининградской команды в Российской Премьер-Лиге. В них он пропустил 11 мячей. 14 раз голкипер покинул поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
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