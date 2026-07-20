Назван основной фаворит чемпионата России по футболу
Букмекеры назвали основного фаворита чемпионата России по футболу сезона-2026/2027. Об этом сообщает Sport24.
Аналитики посчитали, что основным претендентом на победу в турнире является петербургский «Зенит». На титул сине-бело-голубых дают коэффициент 2,00. Следом располагаются московский «Спартак» и «Краснодар» с коэффициентом 5,00.
Далее заметно отстают столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» — на их победу в чемпионате России предложен коэффициент 15,00, тогда как шансы калининградской «Балтики» оцениваются уже как минимальные, 250,00.
Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. В первом матче ЦСКА примет «Балтику».
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