«Арсенал» не стал платить «Астон Вилле» 120 миллионов фунтов за полузащитника

«Арсенал» не стал платить 120 млн фунтов за Роджерса. «Челси» согласился на запрашиваемую цену за хавбека «Астон Виллы»
«Арсенал» лидировал в борьбе за подписание Моргана Роджерса, но не был готов заплатить «Астон Вилле» 120 миллионов фунтов за полузащитника.
Об этом сообщает The Times.
23-летний футболист переходит в «Челси» за 117 миллионов фунтов.
Отмечается, что «канониры» могли бы заплатить около 80 миллионов фунтов за игрока и даже увеличить предложение до более 100 миллионов фунтов, но на выплату 120 миллионов фунтов клуб уже не согласился.
«Астон Вилла» также была недовольна подходом «Арсенала» к переговорам, который пытался вести неформальные переговоры через посредников.
Владельцы «Челси» просто согласились на запрашиваемую цену. Хаби Алонсо разговаривал с Роджерсом. Тренеру нравится универсальность англичанина.
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