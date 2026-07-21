«Арсенал» не стал платить «Астон Вилле» 120 миллионов фунтов за полузащитника

«Арсенал» лидировал в борьбе за подписание Моргана Роджерса, но не был готов заплатить «Астон Вилле» 120 миллионов фунтов за полузащитника.

Об этом сообщает The Times.

23-летний футболист переходит в «Челси» за 117 миллионов фунтов.

Отмечается, что «канониры» могли бы заплатить около 80 миллионов фунтов за игрока и даже увеличить предложение до более 100 миллионов фунтов, но на выплату 120 миллионов фунтов клуб уже не согласился.

«Астон Вилла» также была недовольна подходом «Арсенала» к переговорам, который пытался вести неформальные переговоры через посредников.

Владельцы «Челси» просто согласились на запрашиваемую цену. Хаби Алонсо разговаривал с Роджерсом. Тренеру нравится универсальность англичанина.