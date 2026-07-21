«Тоттенхэм» и «Наполи» могут обменяться вратарями

Английский «Тоттенхэм» и итальянский «Наполи» могут совершить обмен с участием вратарей обеих команд, сообщает Rai.

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По информации источника, основной вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио намерен покинуть лондонский клуб нынешним летом и вернуться в родную Италию.

В то же время «Наполи» после прихода на пост главного тренера Массимилиано Аллегри планирует расстаться с сербским вратарем Ваней Милинкович‑Савичем, так как Аллегри не видит его в роли основного голкипера.

Клубы рассматривают вариант обмена с возможным включением в сделку дополнительных опций.

В сезоне‑2025/26 итальянской Серии А Милинкович‑Савич отыграл 27 игр и пропустил 24 мяча. Викарио в том же сезоне провел 31 матч в АПЛ, пропустив 50 голов.