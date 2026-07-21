Инсайд о завершении карьеры Месси в сборной, «Зенит» борется за Данило. Главное к утру
Журналист Эрнан Кастильо сообщил о завершении карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины, «Зенит» продолжает попытки купить полузащитника сборной Бразилии и «Ботафого» Данило, ФИФА обрезала президента США Дональда Трампа с командного фото сборной Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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- Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины — источник.
- «Зенит» готов платить Данило зарплату, сильно превышающую вариант «Палмейраса» — ESPN.
- ФИФА обрезала президента США Трампа с командного фото сборной Испании с трофеем ЧМ.
- Джон Дуран перешёл в «Бенфику» из «Аль-Насра».
- Ди Марцио сообщил подробности по будущему 40-летнего Луки Модрича в футболе.
- «Меньше болтай, придурок». Marca раскрыла подробности перепалки Отаменди и Родри.
- Энцо Фернандес, удалённый в финале ЧМ, обратился к болельщикам в соцсетях.
- «Боль невыносима». Лионель Месси опубликовал пост после поражения Аргентины в финале ЧМ.
- Бой Дениса Гольцова в PFL перенесён на другую дату.
- Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команды в финале ЧМ.
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Маттеус о ЧМ: «Скучное шоу в перерыве финала – не надо смешивать футбол и фестивали. А в паузах на водопой футболисты не знали, чем себя занять – это нарушает ритм игры»