Пол Мерсон: «Арсенал» продал Троссарда за бесценок, а он играл во всех важных матчах концовки сезона. Им придется заполучить Дуэ или Барколя, чтобы остаться на вершине»
Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался о неудавшихся переговорах по Моргану Роджерсу.
Ранее сообщалось, что Роджерс переходит в «Челси» за 117 млн фунтов. «Арсенал» лидировал в борьбе за подписание футболиста, но не был готов удовлетворить финансовые запросы «Астон Виллы».
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«Этот шаг говорит мне о том, что «Арсенал» сказал Роджерсу, что он будет играть на левом фланге, а «Челси» сказал ему, что он будет играть там, где хочет, а именно на позиции плеймейкера. Потому что я не понимаю, как он может перейти в «Челси» вместо «Арсенала», если они будут задействовать его на одной и той же позиции. Одна команда снова претендует на победу в АПЛ и имеет хорошие шансы в Лиге чемпионов, а другая даже не играет в еврокубках. Если только деньги в семилетнем контракте не будут сногсшибательными. Теперь «Арсеналу» придется искать другого левого вингера. Им придется попытаться заполучить Дезире Дуэ или Брэдли Барколя из «ПСЖ». В мире не так много вингеров, но если вы хотите подняться на вершину и усилиться, то вот кого они должны подписать. Кстати, я не могу поверить, что они продали Леандро Троссарда, я поражен этим. Они продали его за бесценок! Троссард играл во всех важных матчах в концовке сезона. Он играл против топ-команд, и не просто так. Он очень хороший футболист. Он также не производит впечатления человека, который портит атмосферу, когда не играет. Он справляется, выходит на поле и делает свою работу. Я просто не могу поверить в этот трансфер, я вообще ничего не понимаю. Нужно выходить на рынок и покупать снова и снова, если хотите оставаться на вершине. «Арсеналу» нужно несколько игроков, но им определенно нужен левый вингер, если они хотят подняться на новый уровень», – сказал Мерсон.
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