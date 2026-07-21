В Турции сообщили последние подробности переговоров Салаха с «Бешикташем»

«Бешикташ» продолжает работу над трансфером нападающего Мохамеда Салаха и рассчитывает в ближайшее время завершить сделку, сообщает Sporx со ссылкой на Sabah.

Ранее турецкий клуб достиг принципиальной договорённости с футболистом, однако оформление перехода затянулось после того, как представители игрока выдвинули дополнительные требования.

Президент «Бешикташа» Сердал Адалым не намерен увеличивать первоначальное предложение по Салаху, которое составляет пакет в размере € 12 млн. В клубе дали понять, что не будут удовлетворять завышенные финансовые запросы представителей египтянина. При этом стороны продолжают переговоры. По информации источника, последние два дня между участниками сделки идут контакты, и существует вероятность достижения компромисса.

Ожидается, что представители Салаха вновь прибудут в Стамбул для встречи с руководством клуба. Переговоры могут состояться уже сегодня. Также сообщается, что жена футболиста по-прежнему заинтересована в переезде в Стамбул и оказывает влияние на решение игрока.

Отмечается, что у самого Салаха нет проблем с личными условиями контракта. Если его представители вернутся к изначально согласованным финансовым параметрам, трансфер будет завершён.

План «Бешикташа» — закрыть сделку не позднее завтрашнего дня и представить Салаха болельщикам в четверг на стадионе «Тюпраш», где команда проведёт матч против «Мидтьюлланна». Именно поэтому сегодняшняя встреча с агентом игрока Рами Аббасом может стать решающей.

«Ливерпуль» приобрёл Салаха у «Ромы» в 2017 году за € 42 млн. На чемпионате мира — 2026 вингер сборной Египта отметился одним голом и двумя результативными передачами.