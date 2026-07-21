Батраков рассказал, как познакомился с женой

21-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал об отношениях с 31-летней Ириной Подшибякиной, с которой в июне сыграл свадьбу.

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– Расскажи историю вашего знакомства?

– Это произошло на «РЖД Арене». Я восстанавливался от незначительного повреждения после игры за молодежный состав, Ира тоже восстанавливалась, но от более значительной травмы.

Мы с ней до этого вообще не общались, но она подошла ко мне и сказала: «У тебя все получится». Для меня это стало неким удивлением. Так всё и закрутилось.

– Травмы как раз и помешали Ире заиграть в «Локомотиве»?

– У нее был вариант остаться в клубе, но после череды тяжелых травм, конечно, было сложно вернуться.

– Чем она тебя покорила?

– Своей харизмой, доброй душой. Она честная, открытая. Все качества идеальной девушки, человека в ней есть. Поэтому мы вместе.

– Когда понял, что она твой человек?

– Наверное, уже после начала отношений, потому что сразу понять это нельзя.

Но уже после первых встреч я понял, что она меня зацепила. Даже не как девушка, а как человек. В общении было видно, что она искренняя.

– А до знакомства знал о ней?

– Заочно были знакомы, но лично познакомились вот в тренажерном зале. Потом была пара коротких встреч – узнали, как дела, и все. Постепенно начали общаться.

– Какие у вас совместные интересы, помимо футбола?

– В первую очередь – одинаковые жизненные ценности. В этом мы похожи, – сказал Алексей Батраков.