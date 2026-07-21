Батраков рассказал, как познакомился с женой

Батраков о Подшибякиной: «В ней есть качества идеальной девушки – честная, открытая. После первых встреч я понял, что она меня зацепила как человек»
21-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал об отношениях с 31-летней Ириной Подшибякиной, с которой в июне сыграл свадьбу.
– Расскажи историю вашего знакомства?
– Это произошло на «РЖД Арене». Я восстанавливался от незначительного повреждения после игры за молодежный состав, Ира тоже восстанавливалась, но от более значительной травмы.
Мы с ней до этого вообще не общались, но она подошла ко мне и сказала: «У тебя все получится». Для меня это стало неким удивлением. Так всё и закрутилось.
– Травмы как раз и помешали Ире заиграть в «Локомотиве»?
– У нее был вариант остаться в клубе, но после череды тяжелых травм, конечно, было сложно вернуться.
– Чем она тебя покорила?
– Своей харизмой, доброй душой. Она честная, открытая. Все качества идеальной девушки, человека в ней есть. Поэтому мы вместе.
– Когда понял, что она твой человек?
– Наверное, уже после начала отношений, потому что сразу понять это нельзя.
Но уже после первых встреч я понял, что она меня зацепила. Даже не как девушка, а как человек. В общении было видно, что она искренняя.
– А до знакомства знал о ней?
– Заочно были знакомы, но лично познакомились вот в тренажерном зале. Потом была пара коротких встреч – узнали, как дела, и все. Постепенно начали общаться.
– Какие у вас совместные интересы, помимо футбола?
– В первую очередь – одинаковые жизненные ценности. В этом мы похожи, – сказал Алексей Батраков.
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