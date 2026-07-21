"Локомотив" подписал воспитанника

"Локомотив" заключил соглашение с воспитанником
Нападающий подписал новый контракт. "Локомотив" заключил договор с Владиславом Голубевым.
Новое соглашение с нападающим будет действовать до мая 2031 года.
В начале года воспитанник Академии клуба стал игроком молодежного состава, за который провел 11 матчей и оформил 6+3 по системе гол плюс пас и является одним из лучших бомбардиров команды.
Весной футболист стал активно привлекаться к тренировкам с основным составом "железнодорожников". Голубев провел полноценные летние сборы с главной командой, выходил на поле в товарищеских матчах и записал на свой счет хет-трик в игре со "Знаменем Труда".
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