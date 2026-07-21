По просьбе «Чемпионата» полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков составил портрет идеального футболиста по различным характеристикам. Он назвал идеальных игроков по разным параметрам в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Скорость: Килиан Мбаппе

Сила: Криштиану Роналду

Техника: Лионель Месси

Правая нога: Педри

Левая нога: Лионель Месси

Игра головой: Гарри Кейн

Харизма: Пепе

Интеллект: Лионель Месси

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.